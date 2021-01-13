Москва, , 10:29 — REGNUM Рубль укрепляется в середине недели, 13 января, под воздействием типичных для этого внешних факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

«Рынки преодолели некоторый пессимизм, связанный с событиями начала месяца вокруг штурма Капитолия и импичмента Дональда Трампа. Ситуация несколько успокоилась, и инвесторы вновь сосредоточились на былом оптимизме.

Он связан с широким внедрением вакцинации, перспективами масштабных финансовых стимулов в США после победы Джо Байдена и демократической партии в Конгрессе. Это вновь подстёгивает рост рисковых активов, включая нефть и рубль.

Нефтяные котировки поднялись 13 января выше $57 за баррель нефти Brent. Их поддерживает и то, что запасы нефти в США снизились на 5,8 млн баррелей, тогда как неделей ранее это сокращение составило лишь 1,7 млн баррелей по данным института API.

Сегодня в течение дня важна будет официальная информация от минэнерго США о запасах. Предполагается, что они сократились на 2,3 млн баррелей. В случае фактического приближения данных с цифрам API котировки нефти могут ещё подрасти.

В таких условиях доллар слабеет к другим валютам как менее востребованный «защитный актив». Этими обстоятельствами пользуется и рубль, который повышает курс к доллару на протяжении двух дней.

Наиболее вероятный диапазон его котировок на 13 января — 72,80 — 73,90 руб./доллар», — считает эксперт.

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