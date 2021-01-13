Москва, , 10:27 — REGNUM Очередную партию основных боевых танков (ОБТ) Т-80БВМ получило в декабре минувшего года Минобороны России. Об этом 13 января сообщает пресс-служба АО «Концерн Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в государственную корпорацию «Ростех»).

»В рамках исполнения гособоронзаказа (ГОЗ) в декабре 2020 года Минобороны РФ получило партию танков Т-80БВМ, произведенных Омским заводом транспортного машиностроения («Омсктрансмаш», входит в УВЗ)», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что боевые машины перед их поступлением на вооружение армии России прошли тщательную проверку и ряд испытаний.

«Все обязательства перед Минобороны были выполнены в установленный срок. <…> Сейчас мы уже приступили к выполнению ГОЗ 2021 года», — приводит пресс-служба слова гендиректора АО «Омсктрансмаш» Игоря Лобова.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января журналист Марк Эпископос в своей статье для журнала National Interest (NI) оценил мощь российского тактического ядерного оружия.