Москва, , 10:24 — REGNUM После небольшой паузы в начале недели нефть марки Brent возобновила подъем на торгах 12 января, а сегодня, 13 января, утром уже успела передвинуть максимумы февраля 2020 года до $57,40, наметив следующую цель в виде отметки $58, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«С начала дня котировки прибавляют уже около 1%. В сырьевом сегменте по-прежнему преобладают бычьи настроения — участники рынка упорно игнорируют риски, сопряженные с ростом числа зараженных коронавирусом и локдаунами, угрожающими восстановлению мировой экономики.

Вместо этого трейдеры сосредоточились на ожиданиях стимулов, эффективной вакцинации и дальнейшем сокращении запасов черного золота.

К слову, отраслевая статистика из Штатов послужила свежим катализатором роста цен. Американский институт нефти рапортовал о падении запасов сырой нефти на прошлой неделе почти на 6 млн баррелей, что вдвое выше прогнозов.

Официальный отчет минэнерго США будет обнародован сегодня во второй половине дня, и ожидается, что сокращение объемов будет более скромным. Но главным фактором риска в этом контексте будет показатель добычи — если объемы увеличатся, это может повлечь локальную коррекцию на рынке.

Данный показатель представляет собой угрозу для рынка и на более широком горизонте. Brent направляется к отметке $60, достижение которой может подтолкнуть американских сланцевиков к наращиванию объемов производства, что способно ударить по рынку.

В ближайшей перспективе при сохранении интереса к риску цены могут освоить новые вершины февраля 2020 года», — считает эксперт.

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