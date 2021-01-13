Чита, , 10:24 — REGNUM Забайкальский край улучшил свои позиции в рейтинге по открытости бюджетных данных и исполнению бюджета. По этим показателям регион поднялся с 63-ей на 43-ю строчку, сообщила глава регионального минфина Вера Антропова. По её словам, среди всех регионов дальневосточного федерального округа Забайкалье занимает 11 место.

«Это хороший показатель. В части исполнения бюджета на протяжении нескольких лет у нас вторая степень качества управления региональными финансами, это достаточно высокая оценка», — пояснила Вера Антропова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, власти Забайкальского края разработали новую методику стимулирования районов за соблюдение финансовой дисциплины и увеличение налогового потенциала. она будет осуществляться по балльной системе.

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