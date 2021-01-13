Ташкент, , 10:19 — REGNUM Шесть государственных банков Узбекистана планируется подготовить к приватизации в 2021 году. Об этом заявил директор департамента центрального банка Санжар Носиров в интервью телеканалу «Узбекистан 24».

По его словам, в 2021 году один банк планируется продать инвесторам. «В результате трансформации наши банк научится работать в рыночных условиях», — сказал представитель Центробанка.

Он добавил, что в банках проводится работа по улучшению корпоративного управления, по внедрению информационных технологий, а также повышается клиентоориентированность банковской деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля 2020 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил ускорить трансформацию коммерческих банков. Долю частного сектора в банковских активах планируется увеличить с 15 до 60%.

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