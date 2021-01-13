Краснодар, , 10:17 — REGNUM Санатории Краснодарского края возглавили ТОП-100 рейтинга российских здравниц, составленного Ассоциацией оздоровительного туризма и корпоративного здоровья. Об этом 13 января сообщили в пресс-службе администрации края.

В конкурсе приняли участие более 160 здравниц, участников оценивали по финансово-экономическим и качественным показателям клиентского сервиса. Так, лучшим по инвестиционной привлекательности и вторым в рейтингах по масштабу и эффективности бизнеса признан санаторий «Заполярье» (Сочи). «Золото» в номинации «Лучший номер» получил «Приморье Grand Resort Hotel», курортный комплекс «Молния Ямал» победил в номинации «Лучшее пространство для отдыха».

В число лучших здравниц по инвестиционной привлекательности, масштабу и эффективности ведения бизнеса вошли курортный комплекс «Молния Ямал», санаторно-курортный комплекс «Знание», санаторий Medical Spa Hotel Rosa Springs, оздоровительный центр «Санаторий «Юг».

Как уточнили в министерстве курортов региона, в общей сложности на территории края работает более 200 санаториев и пансионатов с лечением и иных санаторно-курортных организаций, ежегодно их посещает около 1,5 млн человек. На Кубань приходится около 25% российского рынка оздоровительного туризма.