Берлин, , 10:19 — REGNUM В 2020 году немецкий автопроизводитель Volkswagen увеличил производство электромобилей на 158%. Об этом сообщается на сайте Elektroauto-News.

Электромобиль Volkswagen CC

Всего за прошлый год по всему миру было продано 212 000 экземпляров электрических автомобилей Volkswagen. При этом 134 000 экземпляров из них — чисто аккумуляторные машины.

Стоит отметить, что Volkswagen обошёл Tesla по числу проданных электрокаров в Германии. При этом у немецкого автопроизводителя имеются весьма амбициозные планы по поводу развития направления электрокаров.

«Мы находимся на пути к достижению нашей амбициозной цели — стать лидером рынка аккумуляторных автомобилей», — заявил гендиректор марки Ральф Брандштеттер.

Особую гордость в компании вызывает модель Volkswagen ID.3

«Эта модель, вставшая на конвейер во второй половине прошлого года, практически с самого старта продаж достигла вершины в чартах на многих авторынках», — рассказал член совета директоров по продажам Volkswagen Клаус Целлмер.

В Швеции, Финляндии, Словении и Норвегии модель Volkswagen ID.3 в 2020 году стала самым покупаемым электрокаром марки.

Напомним, в конце 2020 года Volkswagen остановил сборку электрокара e-Golf на своём заводе в немецком городе Дрезден. Эта мера связана с проведением работ по переналаживанию линии на автопредприятии для производства нового электрического ID.3. Вновь линия будет запущена в конце января нынешнего года.

Читайте также: Продажи автомобилей Volkswagen в России выросли на 11%