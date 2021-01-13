Берлин, 13 января 2021, 10:19 — REGNUM В 2020 году немецкий автопроизводитель Volkswagen увеличил производство электромобилей на 158%. Об этом сообщается на сайте Elektroauto-News.
Всего за прошлый год по всему миру было продано 212 000 экземпляров электрических автомобилей Volkswagen. При этом 134 000 экземпляров из них — чисто аккумуляторные машины.
Стоит отметить, что Volkswagen обошёл Tesla по числу проданных электрокаров в Германии. При этом у немецкого автопроизводителя имеются весьма амбициозные планы по поводу развития направления электрокаров.
«Мы находимся на пути к достижению нашей амбициозной цели — стать лидером рынка аккумуляторных автомобилей», — заявил гендиректор марки Ральф Брандштеттер.
Особую гордость в компании вызывает модель Volkswagen ID.3
«Эта модель, вставшая на конвейер во второй половине прошлого года, практически с самого старта продаж достигла вершины в чартах на многих авторынках», — рассказал член совета директоров по продажам Volkswagen Клаус Целлмер.
В Швеции, Финляндии, Словении и Норвегии модель Volkswagen ID.3 в 2020 году стала самым покупаемым электрокаром марки.
Напомним, в конце 2020 года Volkswagen остановил сборку электрокара e-Golf на своём заводе в немецком городе Дрезден. Эта мера связана с проведением работ по переналаживанию линии на автопредприятии для производства нового электрического ID.3. Вновь линия будет запущена в конце января нынешнего года.
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