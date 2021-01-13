Сеул, , 09:57 — REGNUM Правительство Южной Кореи глубоко озабочено ухудшением ситуации с занятостью. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление министра стратегии и финансов Хон Нам Ги.

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Известно, что данное заявление было обнародовано 13 января в ходе совещания министров экономического блока.

Министр отметил, что из-за третьей волны коронавируса напряжённая ситуация с занятостью может продлиться до января — февраля. Для того чтобы решить данную проблему, участники совещания договорились принять дополнительные меры по стабилизации рынка трудоустройства, включая меры по содействию занятости молодёжи и женщин.

В частности, ожидается, что в первом квартале 2021 года планируется трудоустроить порядка 830 тыс. человек, около 28 тыс. рабочих мест будет выделено в сфере социального обеспечения.

Ранее представители Статистической службы Южной Кореи сообщили о резком сокращении числа занятого населения. Спад оказался рекордным с февраля 1999 года.

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