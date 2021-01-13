Тольятти, Самарская область, , 09:54 — REGNUM Количество комплектаций Lada Granta с автоматизированной механической коробкой передач (АМТ) снизилось до двух. Об этом 13 января сообщается на сайте «Цена Авто».

Теперь в модельной линейке Lada Granta Cross с AMT остались модели с комплектациями Comfort (от 668,9 тыс. рублей) и Luxe (от 695,9 тыс. рублей).

Процесс «похудения» модельного ряда начался ещё в сентябре 2020 года, когда Lada Granta с мотором мощностью 106 л. с. объёмом 1,6 литра и АМТ лишилась четырёх комплектаций в зависимости от типа кузова.

Позже из прайсов исчезли все комплектации с AMT для универсала и хэтчбека Granta, а учебная Granta лишилась комплектации Classic с АМТ. Также прекратился выпуск версии Granta Drive Active Comfort с «роботом».

Напомним, в конце прошлого года на тольяттинском предприятии «Лада Запад Тольятти» было запущено производство модернизированного вседорожника Lada Niva под названием Travel.

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