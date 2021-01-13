Москва, , 09:38 — REGNUM Объем инвестиций в экономику Москвы в период с 2010 по 2019 года вырос в 2,5 раза. Такие цифры приведены на официальном портале мэра и правительства столицы.

Отмечается, что по итогам 2019 года инвестиции в экономику города оцениваются в 3,3 трлн рублей. Этот показатель почти на четверть выше данных за предшествующий год. Всего же с 2010 по 2019 года объем инвестиций в столицу увеличился более чем в 2,5 раза.

Больше всего средств компании вкладывают в машины и оборудование, строительство жилых домов и других сооружений, благоустройство, создание объектов интеллектуальной собственности. Причем активнее всего инвесторы вкладывают средства в машины и оборудование, строительств, благоустройство, а также создание объектов интеллектуальной собственности, отметил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

«На долю Москвы приходится 17% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России», — заявил Ефимов.

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