Москва, , 09:33 — REGNUM По итогам первых 11 месяцев 2020 года в России было куплено более 91 тыс. новых лёгких коммерческих машин (сегмент LCV), что на 7% меньше, чем в 2019 году за тот же период. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Больше всего лёгкой коммерческой техники в отчётный период было продано в Москве. За указанный выше период владельцами машин сегмента LCV стали 14,6 тыс. человек. Это на 16% меньше, чем в 2019 году.

Второе место в региональном рейтинге занимает Московская область. Здесь было подано 7,5 тыс. новых лёгких коммерческих машин — на 5% меньше. Тройку лидеров в региональном рейтинге замыкает Санкт-Петербург (5,5 тыс. ед.; — 2%).

Далее идут: Краснодарский край (3,1 тыс. ед.; — 15%) и Татария (3,1 тыс. ед.; — 6%).

По данным аналитиков, 49% всех продаж LCV приходится на десятку регионов России.

Напомним, по итогам первых 11 месяцев прошлого года больше всего подержанных легковых машин было продано в Московской области — 240 337 экземпляров. Это на 2,5% меньше, чем в 2019 году.

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