Сеул, , 09:26 — REGNUM Объём денежной массы в Южной Корее в национальном определении (денежный агрегат М2) в ноябре 2020 года составил 3,17 квдрлн вон (~$2,89 трлн), что на 0,9% больше, чем в октябре прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

По их словам, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года показатель вырос на 9,7%. Сберегательные вклады увеличились на 7,9 трлн вон (~$7,2 млрд), а депозиты до востребования — на 6,5 трлн вон (~$5,9 млрд).

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (для проведения расчетов наличные деньги и вклады до востребования) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций.