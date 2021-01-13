Рим, , 09:11 — REGNUM В 2020 году итальянская компания Lamborghini продала по всему миру 7430 машин — на 9% меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщается на официальном сайте автопроизводителя.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

В компании отметили, что несмотря на пандемию коронавируса, во второй половине прошлого года был установлен рекорд продаж машин за шесть месяцев.

Общее снижение продаж было связано с остановкой производства на автозаводе на 70 дней весной. Эта мера была принята компанией с целью защиты здоровья рабочих во время первой волны заболеваемости.

Чаще всего машины в 2020 году покупали в Соединённых Штатах. За год там было реализовано 2224 автомобиля. Второе место по реализации Lamborghini у Германии. Здесь было продано 607 таких авто. Тройку лидеров замыкает КНР с результатом 604 проданных машин.

Далее по списку идут: Япония (600 ед.), Великобритания (517 ед.) и Италия (347 ед.).

Ранее норвежское тюнинг-ателье Zyrus представило более мощную версию модели Lamborghini Huracan. Тюнеры переделали спорткар в мощный трек-кар, производительность которого составила 1200 л. с.

Читайте также: Lamborghini отзывает 270 автомобилей в России