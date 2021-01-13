Хайкоу, Китай, , 09:01 — REGNUM В островной провинции Хайнань на юге Китая выросло количество рыночных предприятий в 2020 году, сообщает 12 января агентство Синьхуа.

В 2020 году в Хайнани появилось 310,2 тыс. рыночных предприятий, что на 30,86% больше в годовом исчислении, из которых 149 тыс. оказались новыми. Это на 113,71% больше, чем годом ранее.

Более 73% новых рыночных предприятий относились к отраслям оптовых продаж и розницы, передачи информации, программного обеспечения и информационных технологий, лизинга и бизнеса.

В последние годы Хайнань предприняла серию мер оптимизации бизнес-климата. Так, 1 июня 2020 года был представлен план превращения провинции в порт свободной торговли национального уровня.