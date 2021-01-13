Ульяновск, 13 января 2021, 08:48 — REGNUM В Ульяновске муниципальное предприятие закупает у ресурсоснабжающей компании тепловую энергию за 128 млн рублей. Соответствующее извещение о проведении закупки опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Заказчиком является муниципальное унитарное предприятие «Городской теплосервис» в Ульяновске. Речь идёт о закупке у единственного поставщика.
Начальная (максимальная) цена договора составила 128 135 382 рубля 30 копеек.
Услуги будут оказываться в течение года. Поставщиком является компания «Т Плюс».