Пекин, , 08:47 — REGNUM Количество пассажирских самолетов, находящихся на службе у гражданской авиации Китая, достигло 6747 на конец 2020 года, сообщает 12 января агентство Синьхуа.

Общее количество гражданских аэропортов в Китае достигло 241 на конец 2020 года, включая 39 крупных, сообщили в Администрации гражданской авиации Китая. Пунктуальность рейсов или доля вовремя прибывающих рейсов превышала 80% уже три годя подряд, достигнув 88,52% в 2020 году. Это, в свою очередь, на 20 процентных пунктов больше, чем в конце 2015 года.

Сектор гражданской авиации Китая обслужил 420 млн поездок пассажиров в 2020 году, что составляет 63,3% от аналогичного объема 2019 года в связи со вспышкой эпидемии нового коронавируса. Администрация планирует поднять этот показатель до примерно 90% в 2021 году.