Сеул, , 08:39 — REGNUM На конец декабря 2020 года в Южной Корее на рабочих местах трудились 26,52 млн человек, что на 628 тыс. человек меньше по сравнению с аналогичным аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, это рекордное сокращение показателя с февраля 1999 года. Занятость сокращается на протяжении десяти месяцев подряд, начиная с марта 2020 года.

Отмечается, что количество работающего населения в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса сократилось на 313 тыс. человек, в сфере оптовой и розничной торговли — на 197 тыс. человек, в обрабатывающей промышленности — на 110 тыс. человек.

Однако в сфере государственного управления и национальной обороны, напротив, увеличилось на 90 тыс. человек, в сфере — сельского, лесного и рыбного хозяйства — на 59 тыс. человек, в сфере здравоохранения и социального обеспечения — на 44 тыс. человек.

По сравнению с 2019 годом число занятого населения в стране сократилось на 218 тыс. человек. В 2020 году уровень занятости лиц в возрасте от 15 лет и старше сократился на 0,8%, до 60,1%, уровень занятости людей в возрасте от 15 до 64 лет — на 0,9%, до 65,9%.

Уровень безработицы в Южной Корее составил 4%, что на 0,2% больше, чем в 2019 году.