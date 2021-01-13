Москва, , 08:22 — REGNUM Вступившие в силу с 10 января новые правила контроля за операциями с наличными деньгами призваны снизить нагрузку на финансовые институты при информировании финансовой разведки об операциях, подлежащих обязательному контролю. Никаких существенных изменений внесённые в Федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» поправки не содержат. Такое пояснение дали в пресс-службе Центробанка.

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«Считаем важным подчеркнуть, что никаких революционных изменений указанные поправки не привносят», — подчеркнули в беседе с РИА Новости в ЦБ РФ.

В пресс-службе регулятора пояснили, что по-прежнему обязательному контролю будут подлежать операции только юридических лиц. Речь идёт о любых зачислениях или снятии наличных средств на сумму равную или превышающую 600 тысяч рублей, а также операциях с недвижимым имуществом на сумму свыше 3 миллионов рублей.

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«Цель изменений — снизить нагрузку на финансовые институты при информировании финансовой разведки об операциях, подлежащих обязательному контролю, — подчеркнули в ЦБ РФ. — Все операции, подлежащие обязательному контролю, теперь распределены между ними с учетом характера и специфики их деятельности».

Как сообщало ИА REGNUM, поправки к «антиотмывочному» закону в России вступили в силу 1 — января 2021 года. Ими предусматривается обязательный контроль за почтовыми переводами и снятие наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, на сумму свыше 100 тысяч рублей, а также расчёты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью от трех миллионов рублей. При этом отменяется обязательный контроль переводов за границу на счет или вклад анонимного владельца.