Москва, , 08:11 — REGNUM В 2020 году российские дилеры компании Geely продали 15 475 автомобилей — на 61,2% больше по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

В китайской компании уверены, что продажи их машин будут расти и дальше. Из модельного ряда Geely в прошлом году российские автолюбители чаще всего приобретали флагманский кроссовер Atlas. За год в стране было продано 7311 таких авто, что на 3% меньше, чем в 2019 году.

На втором месте по популярности в России компактный кроссовер Geely Coolray. Его дилерам удалось реализовать в количестве 5634 экземпляров. Тройку лидеров замыкает купе-кроссовер премиум-класса Tugella, который с начала продаж в конце декабря менее чем за две недели разошёлся тиражом в 260 единиц.

Ранее стало известно, что официальная премьера китайского кроссовера Geely KX11 состоится в апреле 2021 года на международном автомобильном салоне в Шанхае.

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