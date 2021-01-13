Омск, , 07:37 — REGNUM В Омской области в 2021 году начнётся проектирование газопровода от Большеречья до Тары. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

11 января в селе Знаменском Знаменского района министры областного правительства встретились с местными жителями. На встрече обсуждались вопросы перевода домов с газового на электроотопление. Такая необходимость возникла в связи с истощением Тевризского газоконденсатного месторождения. Имеющиеся запасы практически выработаны, объёмы добычи упали вдвое по сравнению с 2019 годом.

Жителей бесплатно обеспечили электрообогревателями. В связи с возросшей нагрузкой проводку многоквартирных домов усилили.

В облправительстве подчеркнули, что отключение газового отопления является вынужденной мерой. Это позволит обеспечить жителей Знаменского, Тарского и Тевризского районов газом для приготовления пищи.

По словам первого заместителя председателя правительства региона Валерия Бойко, в 2021 году начнётся проектирование газопровода от Большеречья до Тары. Существующие коммуникации районов смогут подключить к газоснабжению.

Однако на строительство нового газопровода необходимо как минимум два года. Разрабатывается комплекс мер поддержки для жителей, перешедших с газового на иные, более дорогие формы отопления. Министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов подчеркнул, что всем жителям выплатят разовую компенсацию. Её размер сейчас рассчитывает специальная комиссия. Также будут сохранены льготы по оплате коммунальных услуг. В настоящее время их получают 40 категорий граждан.

Напомним, 11 января омский губернатор Александр Бурков потребовал отчёта о ходе проверки температурного режима в многоквартирных домах Знаменского района. Он поручил провести полное обследование квартир во всех 28 многоквартирных домах районного центра, которые переводятся на электроотопление в связи с падением давления в газоконденсатной скважине в морозы.

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