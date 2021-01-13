Севастополь, , 07:16 — REGNUM В Севастополе за последние три месяца сделана вторая попытка инициировать банкротное производство в отношении ООО «Рыбоконсервный комбинат «Аквамарин». Соответствующий иск в арбитраж региона подан Управлением федеральной налоговой службы, но он пока не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление к комбинату было подано 12 января 2021 года. Сумма заявленного долга составляет 6 694 332,37 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2020 года арбитраж прекратил производство по схожему иску от ООО «Энергия». Истец отозвал претензии к комбинату, к которому ранее предъявлял долг в размере 724 тыс. рублей.