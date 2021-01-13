13 января 2021 | Время чтения 7 мин

Из бюджета Сахалина была оплачена покупка комплекса, аттракционы которого нельзя было использовать «без угрозы жизни и здоровью».

Анастасия Степанова, , 07:27 — REGNUM Сделка, прошедшая шесть лет назад, по которой из регионального бюджета частной фирме было выплачено свыше 3 млрд рублей, отдалась эхом в 2021 году. В Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении министра экономического развития, которому вменяют превышение должностных полномочий. Именно он поставил подпись под актом приёмки комплекса, аттракционы которого нельзя было использовать «без угрозы жизни и здоровью». ИА REGNUM выяснило некоторые детали этого дела. Оказалось, что фирма, которой выплатили бюджетные миллиарды, ещё в 2019 году была ликвидирована.

Уголовное дело

12 января 2021 года СУ СК РФ по Сахалину сообщило о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ» в отношении министра экономического развития.

Министр, представляя интересы заказчика по госконтракту на покупку многофункционального центра со встроенными помещениями водноспортивного, физкультурно-оздоровительного назначения «Аква Сити» у коммерческой компании, в декабре 2018 года подписал акт приёмки центра, в который входили и водные аттракционы. Документ стал основанием для выплаты фирме крупной суммы из бюджета. При этом, по данным из заключения экспертов, на момент передачи водного комплекса в собственность региона техническое состояние аттракционов и оборудования, которое обеспечивало их работу, «не соответствовало нормативным требованиям, в связи с чем эксплуатация водных аттракционов без угрозы жизни и здоровью невозможна вплоть до настоящего времени».

Расследование дела продолжается, и вполне может быть, что в нём появятся новые фигуранты.

Напомним, с 2017 года министерством экономического развития Сахалина руководит Алексей Успенский, пришедший на должность с поста первого заместителя министра.

Сделка на 3 миллиарда

Объект, о котором идёт речь в уголовном деле (комплекс «Аква Сити»), начали строить в сентябре 2014 года в рамках развития территории опережающего развития «Горный воздух».

Достроенный объект передали в областную собственность, а потом ему нашли арендатора. В апреле 2019 года на сайте сахалинской администрации был опубликован пресс-релиз, в котором сообщалось, что договор аренды шестиэтажного здания «Аква Сити» общей площадью 46 тыс. кв. м подписан с АО «Киномир». Компания в течение десяти лет будет обслуживать здание и платить аренду. Предполагалось, что «Аква Сити», где имеются два спортивных бассейна и шесть ванн водно-оздоровительной зоны, будет «площадкой для массового оздоровительного проекта по обучению школьников плаванию». Заявлялось также, что «в водно-оздоровительной зоне располагаются водный городок для детей, аттракционы различной высоты и сложности».

Бассейн «Аква Сити»

На сегодня бассейны комплекса работают, а вот к аквапарку и его аттракционам есть много вопросов, в том числе и у следователей.

Вернёмся от событий 2021 года на несколько лет назад — в 2014 год.

30 сентября 2014 года министерство экономического развития Сахалина подписало контракт на приобретение водноспортивного физкультурно-оздоровительного комплекса в муниципальном образовании городской округ «Город Южно-Сахалинск» у ООО «Городская управляющая компания». Итоговая стоимость сделки составила 3,219 млрд рублей, хотя изначально фигурировала сумма 3,451 млрд рублей, но ее откорректировали. Срок исполнения контракта — с 30 сентября 2015 года по 1 декабря 2018 года.

Стороной контракта в статусе покупателя в первоначальном договоре указано министерство инвестиций и внешних связей Сахалинской области «в лице руководителя заказчика — министра Котовой Екатерины Владимировны» (позднее ведомство влили в состав минэкономразвития Сахалина и покупателя заменили на него).

Министр Екатерина Котова Ifapcom.ru

Контракт подписали на основании рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе от 4 сентября 2014 года и письма министерства экономического развития Сахалинской области «О согласовании возможности заключения государственного контракта». По соглашению ООО должно было продать министерству здание комплекса в шесть этажей, которое функционально разделено на две зоны — водно-оздоровительную (физкультурно-развлекательную) и водно-спортивную зону, включающую зону реабилитации населения.

Интересно, что техзадание на объект, который ещё предстояло построить, содержало характеристики вплоть до десятых долей площади. Это позднее стало основанием для возмущения со стороны общественности, у которой появились вопросы к единственной заявке от малоизвестной фирмы на строительство дорогостоящего бюджетного объекта.

18 декабря 2018 года был подписан акт приёма-передачи многофункционального центра, который от покупателя подписал как раз Успенский. В нём уточнялось, что 1345 100 000 рублей фирме было переведено в виде аванса в 2015—2016 годах, а остаток в размере 1873 900 000 рублей выплатят после получения документов о регистрации перехода права.

Из акта приёмки следует, что объект передан «в надлежащем техническом состоянии» и «пригоден к дальнейшей эксплуатации по назначению». Под этими словами стоит подпись министра Алексея Успенского. В состав же приёмочной комиссии в 2018 году входили заместители главы правительства Сахалина Алексей Белик, Владимир Сидоренко и Антон Зайцев, членами комиссии, помимо Успенского, являлись министр имущественных и земельных отношений региона Елена Гах, глава агентства архитектуры и градостроительства области Семен Вялкин, глава госинспекции стройнадзора Валентина Галета, и. о. министра строительства Сахалина Татьяна Стаценко, замминистра экономического развития Сергей Карпенко, министр спорта, туризма и молодёжной политики Сахалина Сергей Буренков, глава агентства по развитию электроэнергетики и газификации региона Евгений Токарев.

Из заключения комиссии, подписи под которым поставили все вышеперечисленные лица, следовало, что она визуально обследовала объект, ознакомилась с документами, и пришла к выводу — «недостатков и несоответствий, которые не оговорены условиями государственного контракта, не выявлено».

Из заключения комиссии

Более того, 18 декабря 2018 года министерство имущественных и земельных отношений региона подписывает контракт с тем же ООО на сумму 22,3 млн рублей на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию государственного имущества в составе комплекса зданий и сооружений «Многофункционального центра с встроенными помещениями водноспортивного, физкультурно-оздоровительного назначения». Срок исполнения этого контракта был ограничен 18 февраля 2019 года.

О компании, которая получила бюджетные миллиарды

ООО «Городская управляющая компания», с которым в 2014 году был заключён многомиллиардный контракт, было учреждено всего за два года до этого — 24 мая 2012 года. При этом компания не была застройщиком как таковым и по основному виду деятельности работала в управлении «эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе». Уставный капитал фирмы минимален — 10 тыс. рублей, прописана с 2016 года она была на территории ТОР «Горный воздух», в составе которой строился комплекс.

Владельцем и директором фирмы с 2013 года числился Константин Евгеньевич Резницкий.

ООО «Городская управляющая компания» 30 декабря 2019 года прекратило своё существование путём реорганизации в форме присоединения к ООО «Бриллиант». Последнее также прописано в ТОР «Горный воздух». Фирма создана в июне 2002 года для управления и аренды недвижимости. Директор и владелец 50% — Константин Резницкий. Второй владелец — Игорь Коптелов (руководитель АНО «Хоккейный клуб «Сахалинские акулы», владелец московского ООО «Русская хоккейная академия»). Доли обоих заложены в ПАО «Банк ВТБ». У Коптелова в активе десяток компаний в Хабаровском крае, Сахалинской, Амурской, Московской областях, Москве.

Резницкий, помимо того, что является вице-президентом «Сахалинских акул», также имеет в бизнес-портфеле доли в более чем 20 фирмах из разных сфер экономики.