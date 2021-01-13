Киев, , 05:17 — REGNUM Дефолт на Украине может произойти уже в 2021 году, заявил Института трансформации общества, экономист Олег Соскин, сообщает украинское издание «Главред».

По словам эксперта, в стране было сделано все, чтобы наступил финансово-экономический крах. Он считает, что его дефолт Киеву удалось отодвинуть лишь на некоторое время.

Экономист подчеркнул, что банкротство страны спровоцируют именно большое количество кредитных средств, которые украинская власть берет под высокие проценты. Соскин напомнил, что в 2021 году Киеву надо будет возвратить кредиторам десятки миллиардов долларов.

«Потому в 2021-ом Украину накроет «девятый вал». Тем более, в новом году ей придется вернуть более $25 млрд долгов — почти 70 процентов доходной части бюджета», — сказал эксперт.

Он также указал на то, что монетарная и экономическая политика Киева является неэффективной и приносит вред.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря минфин Украины объявил, что госбюджет страны выполнен с дефицитом 117,2 млрд грн (около $4 млрд).

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