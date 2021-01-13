Нью-Йорк, США, , 05:07 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США по итогу 12 января выросли на положительной динамике компаний сырьевого и потребительского секторов.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 60,00 пункта (0,19%), до уровня 31 068,69 пункта. S&P 500 прибавил меньше, 1,58 пункта (0,04%), до уровня 3801,19 пункта. Nasdaq к завершению дня вырос на 36,00 пункта (0,28%), поднявшись до уровня 13 072,43 пункта.

Цена на февральские фьючерсы на нефть WTI к концу торгов поднялась на 1,72%, до уровня $53,15 за баррель. Золото поднялось в цене на 0,26%, до $1855,55 за тройскую унцию.

Как сообщало ИА REGNUM, фондовый рынок США завершил торги 5 января в «зелёной зоне» благодаря отчёту о резком росте производственной активности в Соединённых Штатах в декабре прошедшего года.

Читайте ранее в этом сюжете: Фондовый рынок США закрылся в «зеленой зоне»