Якутск, , 04:39 — REGNUM В Якутии компания «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», входящая в нефтегазодобывающий комплекс «Роснефть», открыла новое крупное газоконденсатное месторождение. На баланс госкомиссии по запасам поставлены 75 млрд куб. метров газа и 1,4 млн тонн газового конденсата, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на департамент информации и рекламы ПАО «НК «Роснефть».

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Специалисты по результатам бурения поисковой скважины на Нижнеджербинском лицензионном участке подтвердили промышленную газоносность и высокую продуктивность месторождения, а также его значительный потенциал для дальнейшей доразведки.

Открытое месторождение назвали именем Ивана Кульбертинова — героя Великой Отечественной войны, который родился в Олекминском районе Якутии.

«Таас-Юрях Нефтегазодобыча» реализует масштабные геологоразведочные работы в Якутии. За два года было открыто три месторождения. Успехи достигаются за счёт применения инновационных технологий, комплексного подхода к ведению геологоразведочных работ, эффективного взаимодействия геологов «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» и «РН-Эксплорейшн» со специалистами института «РН-КрасноярскНИПИнефть».

«Таас-Юрях Нефтегазодобыча» в Якутии разрабатывает десять лицензионных участков — Центрального блока и Курунгского Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения, которое входит в число самых крупных активов «Роснефти» в Восточной Сибири.

Как сообщало ИА REGNUM, добыча нефти и газового конденсата в РФ в 2020 году снизились на 8,6% — до 512,68 млн тонн. Такие данные следуют из материалов Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК). Так, «Роснефть» за год сократила добычу на 9,8% — до 196,4 млн тонн.