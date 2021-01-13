Тегеран, , 07:37 — REGNUM 12 января министр торговли Ирака Алаа Ахмед аль-Джубури заявил о необходимости снять торговые барьеры между Ираном и Ираком посредством цифровизации экономики. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«В современном мире цифровая экономика имеет первостепенное значение, и существующие препятствия в развитии двусторонних отношений могут быть преодолены соответствующим образом», — отметил аль-Джубури на 4-м заседании ирано-иракской совместной экономической комиссии, проходящем в Иране.

Министр торговли Ирака прибыл в Тегеран 11 января во главе делегации для участия во встрече. В двухдневном заседании комиссии принимают участие высокопоставленные чиновники обеих сторон и ряд экономических активистов.

Целью встречи является изучение путей активизации двустороннего сотрудничества в различных областях, основанного на географической, культурной и религиозной общности двух стран.