Тегеран, , 07:46 — REGNUM 14-е заседание совместной ирано-азербайджанской экономической комиссии планируется провести 18−19 января в Тегеране, заявил посол Ирана в Азербайджане Аббас Мусави. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 12 января.

Мусави отметил необходимость проведения данного мероприятия для развития экономических отношений обеих сторон. Он заявил о наличии плана создания иранского торгового дома в Азербайджане, отметив, что в этой связи были предприняты эффективные шаги по активизации деятельности совместной торгово-промышленной палаты Ирана и Азербайджана.

«Перед началом своей миссии в качестве посла Ирана в Азербайджане я провел переговоры с экономическими активистами, руководителями торговых палат четырех приграничных иранских провинций, а также с должностными лицами иранской Торгово-промышленной палаты», — отметил Мусави.

Он подчеркнул: «В этот момент я пришел к выводу, что все экономические активисты стремятся к дальнейшему укреплению двусторонних отношений в интересах двух народов и двух правительств».