Тегеран, , 08:05 — REGNUM 12 января пресс-секретарь Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камалванди заявил, что страна способна удовлетворить свои собственные потребности в производстве тяжелой воды и даже экспортировать ее в восемь государств мира. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Производство тяжелой воды в стране не прекращалось», — заявил Камалванди в телевизионной программе. Он также отметил, что Иран добился значительного прогресса в производстве тяжелой воды, подчеркнув, что развитие ядерной отрасли страны невозможно остановить.

«Чтобы сохранить атомную промышленность, уже проведены многочисленные переговоры, в результате которых устранены многие проблемы, так что мы не должны допустить, чтобы ядерная деятельность страны каким-либо образом пострадала», — сообщил представитель Организации по атомной энергии Ирана.

По его словам, Ирану необходимо строить новые атомные электростанции, производить топливо для них и удовлетворять потребности страны за счет внутреннего производства, имеющего огромный потенциал.