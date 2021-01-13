Вологда, , 03:56 — REGNUM В Вологде после 1 февраля 2021 года определят исполнителя на разработку проектной документации, выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение государственной экспертизы объекта «Ледовый физкультурно — оздоровительный комплекс «Золотая шайба», передаёт ИА REGNUM.

Соответствующий открытый конкурс объявлен автономным учреждением физической культуры и спорта Вологодской области «Спортивная школа олимпийского резерва «Витязь». Финансировать строительство будут из областного и федерального бюджетов.

Максимальная цена контракта, который также включает проверку достоверности определения сметной стоимости объекта, составляет 272 798 855,52 рубля. Размер обеспечения исполнения контракта — 81 839 656,66 рубля.

Проектно-изыскательские работы, по условиям контакта, должны быть выполнены до 1 августа 2021 года, госэкспертиза пройдена до 25 ноября 2021 года. Ввести комплекс в эксплуатацию планируется до 28 февраля 2023 года.

Под строительство комплекса определён земельный участок с кадастровым номером 35:24:0501009:135. На публичной кадастровой карте участок с этим номером расположен на улице Ярославская в северо-западной части кадастрового квартала. Его кадастровая стоимость — 39 496 461,28 рубля, площадь — 52 680 кв. м. Разрешенное использование земли — для размещения иных объектов общественно-делового значения, обеспечивающих жизнь граждан, а по документу — обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий.