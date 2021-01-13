Петрозаводск, , 03:37 — REGNUM К региональному банку с отозванной лицензией — АО Банк «Онего» поступил иск от Центробанка России. К производству претензии регулятора арбитраж Карелии пока не принял, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление от Центробанка России было подано 12 января 2021 года, но детали дела ещё неизвестны. Иск размещён не в банкротном разделе, а в «экономических спорах по гражданским правоотношениям». Вероятно, речь идёт о принудительной ликвидации банка, минуя процедуру несостоятельности.

Напомним, карельский банк «Онего» лишился лицензии 11 декабря 2020 года. На тот момент он был на 308-м месте по размеру активов в РФ. Ему вменялась, помимо прочего, ориентация на непрозрачные переводы средств в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекеров и тотализаторов, а также вовлечённость в проведение «сомнительных операций клиентов» по выводу средств за пределы РФ.

Банк, учреждённый в 1993 году, до 2015 года на большую часть принадлежал властям Карелии, но был приватизирован. К моменту отзыва лицензии в числе крупных акционеров банка — Роман Фурсов с долей 43,33%. Имел 9% в «Онеге» и председатель правления Артём Мореходов.

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