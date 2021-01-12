Саранск, , 23:10 — REGNUM «Мы сейчас боремся с последствиями того, что недостаточно была проведена подготовка к отопительному сезону, когда паспорта готовности даже были не у всех муниципальных образований», — заявил врио главы Мордовии Артём Здунов на заседании оперативного штаба по вопросам ликвидации аварий на объектах топливно-энергетического комплекса, ЖКХ и сетей электросвязи.

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Он призвал начать подготовку к следующему осенне-зимнему сезону уже сейчас. Тогда будет возможно выстроить договорные отношения не в аваральном порядке, заблаговременно выявить риски возникновения аварий, при необходимости в кратчайшие сроки их ликвидировать.

Также Здунов отметил, что жители республики регулярно жалуются на проблемы в социальных сетях, в том числе в личный аккаунт руководителя региона.

«У меня есть подборка таких сообщений, которые говорят, что реакции ответственных лиц на них — «ноль», или приходят формальные отписки. Люди пишут по несколько раз», — констатировал врио главы Мордовии, передав подборку обращений представителям штаба. Он призвал дать ответ каждому из жителей республики, а также отслеживать процесс решения проблемы, а не производить стандартные ответы, которые никак не связаны с проблемой.

«Люди покупают тепло, услугу, им нужна нормальная температура в домах», — заключил Здунов.

Как сообщало ИА REGNUM, перед новогодними праздниками проблема оперативного реагирования на аварийные ситуации на коммунальных сетях уже обсуждалась по инициативе врио главы Мордовии. По словам Здунова, из-за ветхости коммунальных сетей республики они могут иметь место.

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