Рим, , 22:16 — REGNUM В правительстве Италии подготовили новую версию проекта освоения средств «восстановительного» фонда ЕС, передает Mediaset во вторник, 12 января.

Согласно новому плану, 69 млрд евро будут потрачены на «зеленую революцию и переход к экологичности», 45,9 млрд евро — на «диджитализацию и инновации», 27,6 млрд евро — на «инклюзивность». Отрасли здравоохранения достанется 19,7 млрд евро.

Общий объем заемных средств, на которые может рассчитывать Италия, составляет 222 млрд евро. Согласование проекта освоения средств началось осенью 2020 года.