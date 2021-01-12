Москва, , 21:09 — REGNUM Победитель конкурса «Лидеры России», член Клуба Лидеров России «Эльбрус», генеральный директор АО «Тюменская агропромышленная лизинговая компания» Максим Скворцов рассказал журналистам о конкурсе «Лидеры России», клубе «Эльбрус», том, как прожил кризисный год региональный лизинг, какое место он занимает в части поддержки предпринимательства, удалось ли на практике реализовать «лидерский» потенциал и каких успехов смогла достичь компания за 3 года.

Максим Скворцов Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»

Какое значение для Вас имело участие и победа в конкурсе платформы «Россия — страна возможностей» — «Лидеры России» и нашли применение своим компетенциям, полученным в программе?

Наверное, можно сказать, что «Лидеры России» — один из самых важных этапов в моей жизни, и к счастью, он не закончился — я являюсь одним из основателей клуба «Эльбрус», объединяющего победителей конкурса. Сейчас в клубе состоит 335 человек из более чем 60-ти регионов России. И это не только место для общения, но и идеальная модель своеобразного группового коучинга и консалтинга. Мы работаем в разных сферах, обладаем разным опытом, при этом внутренне похожи своей неуспокоенностью и привычкой брать ответственность за всё, что происходит вокруг. Общение внутри клуба помогает поддерживать широту мировоззрения, осмысляя решение поставленных перед каждым из нас задач на более глобальном уровне, не замыкаясь в рамках собственных компаний и регионов. Приходим друг к другу за советом и поддержкой, реализуем совместные проекты. Что касается компетенций, полученных в программе, с одной стороны, да, есть применение, но постоянно думаю о том, что можно было сделать еще больше. Со мной тяжело бывает работать, как с руководителем. Например, придут ко мне с проблемой, а уйдут с десятком задач. Но, в то же время, я умею вдохновлять, я люблю, когда люди работают с горящими глазами и получают не только моральное, но и финансовое удовлетворение. Сейчас мы сосредоточены на регламентации процессов, опираясь на теорию эволюции корпоративной культуры по Беку и Ковану — переходим к формированию культуры правил, а там и до культуры успеха недалеко. Наблюдаю с интересом за тем, что сейчас делает премьер-министр РФ Михаил Владимирович Мишустин. Конечно, KPI были и раньше, но, на мой взгляд, Михаил Владимирович начинает осмысленно и осознанно управлять через KPI, а это отражение культуры успеха, без которой невозможно эффективное достижение целей. Считаю, что эффективное государство может работать только на основе культуры успеха, поэтому бизнес-подход может быть интересным в государственной сфере.

Расскажите о Вашем карьерном пути. С чего все начиналось?

В 1997 году я закончил Тюменский Государственный университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», а в 2009 получил степень МВА в Высшей школе корпоративного управления РАНХиГС, профессиональную переподготовку по специальности «Государственное и муниципальное управление» прошёл в 2018 году в Тюменском Государственном университете, а в 2019, благодаря победе в конкурсе «Лидеры России», получил диплом в Московской школе управления «Сколково» по специальности «Master in Public Strategy». Свою трудовую деятельность я начал в 1995 году в Запсибкомбанке, где начал работать на должности бухгалтера, затем прошёл путь от экономиста в кредитном отделе, до заместителя начальника департамента планирования и прогнозирования, а с 2002 года работал в должности директора в нескольких филиалах банка. И уже с 2018 года я тружусь на должности генерального директора АО «Тюменская агропромышленная лизинговая компания», также возглавляю совет директоров АО «Агентство инфраструктурного развития Тюменской области».

На фоне общего падения показателей рынка в период пандемии, а оно, по оценкам экспертов, составило 5−7%, Вашей компании удалось показать уверенный рост, с чем вы это связываете?

АО «ТАЛК» стабильно входит в ТОП-40 крупнейших лизингодателей России. В 2019 году компания стала лидером рейтинга аналитического центра «Эксперт» по темпам прироста нового бизнеса (+74%), а также вошла в десятку лучших компаний, по версии RAEX (РАЭКСАналитика), по объемам лизингового портфеля в сегменте «сельскохозяйственная техника». Несмотря на относительно небольшие размеры бизнеса, нам удалось сохранить и даже немного улучшить свои показатели на фоне негативных событий 2020 года. На мой взгляд, это результат вовремя проведенных преобразований, как с точки зрения стратегической, так и с позиции готовности бизнеса быстро адаптироваться к ситуации на тактическом уровне. Безусловно, сказались и специфика деятельности компании, и накопленные компетенции. Что касается стратегии, два года назад у нас было больше 120 млн рублей просроченной задолженности и портфель — 3,5 млрд рублей, его размер стремительно сокращался. Рост просрочки и большой объем непрофильных активов, накопленных компанией, привели к проблемам с ликвидностью, возможностью брать кредиты и финансироваться в банках. Единственное, с чем проблем не было — это клиенты. Мы сосредоточились на работе с задолженностью, этот сезонный фактор стал стабильно низким, наладили финансовые операции. Все это позволило выйти на другие объемы сделок и нарастить лизинговый портфель, его объем на сегодняшний день — более 4,5 млрд рублей. К началу 2020 года мы подошли в устойчивом финансовом и, что немаловажно, организационном состоянии. В условиях пандемии это помогло нам оперативно принять необходимые решения и быстро перейти в дистанционный формат работы. Мы упростили и сделали более прозрачными бизнес-процессы, чтобы организовать устойчивую работу, даже если кто-то не в офисе. Сегодня половина сотрудников компании работают удаленно, а подавляющий процент сделок подписывается электронно-цифровой подписью. Таким образом, компания готова обработать возросший спрос.

Расскажите подробней о специфике деятельности Вашей компании.

ТАЛК — одна из немногих лизинговых компаний, работающих по программам господдержки. Отраслевики знают, насколько это сложно. За долгие годы работы с государственными и региональными программами поддержки предпринимателей мы накопили большое количество компетенций, наши лизинговые продукты разработаны с учетом потребностей предпринимателей, использующих эти программы, у нас есть отработанные технологии и лимиты кредитования, открытые в банках. Это не только стало нашим конкурентным преимуществом, но и позволило нам оказать существенную поддержку малому и среднему бизнесу в регионе. Например, только в сфере АПК за прошедший год ТАЛК профинансировал и передал в лизинг 364 единицы техники на 1607 млн рублей, это 49% всех инвестиций в обновление технического фонда отрасли. Кроме того, хорошо понимая особенности работы с программами поддержки, мы смогли сохранить и поддержать некоторых постоянных клиентов, обеспечив возможность реструктуризации долга и рассрочки выплат. В результате важнейшим достижением компании за 11 месяцев 2020 года стало увеличение на 20% объемов имущества, переданного в лизинг, что в сумме сделок составило более 2,6 млрд рублей. Мы находимся в хорошем состоянии ликвидности.

Связано ли это с тем, что 2020 год в Тюменской области был Годом сельского предпринимателя?

Отчасти это связано с серьезными мерами господдержки, которые в 2020 году были реализованы в Тюменской области, но даже если бы этих мер не было, тренд бы не изменился. По крайней мере, на 2021 год, несмотря на прогнозируемое снижение мер господдержки, мы планируем пусть не такой значительный, как в этом году, но все же рост. Необходимо оговориться, что государственные и региональные программы, которые существуют, не ориентированы, не заточены под «ТАЛК», они открыты для всех лизинговых компаний, таковы условия работы этих госпрограмм. А наше участие в них говорит о том, что мы умеем с ними работать. Периодически кто-то из коллег составляет нам конкуренцию, но ненадолго. Для неспециализированных лизинговых компаний госпрограммы неудобны, обременительны в плане операционной работы — не так бумажка подшита, и все, тебе отказали, а мы умеем с этим работать. При этом клиенты получают значительные выгоды. Государство компенсирует часть стоимости от приобретаемого имущества, лизинговой компании компенсируется часть выпадающих доходов по привлечению кредитных ресурсов в банке в размере ключевой ставки ЦБ на момент заключения договора. Удорожание сделки ниже, чем если финансирование идет на обычных условиях. Таким образом, мы можем предложить лучшие рыночные условия для компаний, воспользовавшихся этой программой. А лизингополучатель вправе выбирать сам: идет он в лизинг или за кредитами.

Тюменская агропромышленная лизинговая компания — насколько Вы «тюменская» и насколько «аграрная»? Считаете ли вы аффилированность с регионом хорошей бизнес-моделью в лизинге?

Давайте поговорим про «тюменская». Это любимый пункт наших недоброжелателей. Есть федеральные компании, есть региональные. Пример Тюменской области, создавшей региональную лизинговую компанию, далеко не единственный. В большинстве регионов есть свои лизинговые компании, либо напрямую связанные с правительством, либо связанные с ним через корпорацию МСП. Федеральные компании работают на больших объемах. Они участвуют в госзакупках, обеспечивают миллиардные сделки, им не всегда есть дело до малого и среднего бизнеса. Чтобы работать с этой категорией клиентов, поддерживать их, нужны региональные лизинговые компании. Этой задачей озаботилась в свое время корпорация МСП, а Минсельхоз создало Росагролизинг. В Тюменской области в числе первых осознали эту необходимость. У регионального правительства была задача поддержать сельхозпроизводителей, но не было лизинговых компаний, которые обладали необходимыми компетенциями для работы с этим сектором. В уставе ТАЛК написано, что нашей основной задачей является привлечение финансирования в целях приобретения основных фондов для сектора АПК Тюменской области. Мы создавались именно для того, чтобы привлекать финансирование. На первом этапе средства привлекались из разных источников, это были и бюджетные средства, и банковские кредиты, но сегодня мы бюджетными средствами не пользуемся. За три года моей работы директором компания ни разу не обращалась за поддержкой и не получала финансирования от учредителя. Компания приносит региону прибыль, регион формирует репутацию компании — наш юридический статус и наличие учредителя в лице Правительства Тюменской области помогают нам выстраивать взаимоотношения с банками. Хорошая ли это бизнес-модель для лизингового бизнеса? Опыт показывает, что жизнеспособная. Хорошая ли это модель для решения региональных задач? Очевидно, да.

Нет ощущения, что компания переросла позиционирование как аграрно-промышленная?

Несмотря на то, что наибольший рост (+64%) в 2020 году показали коммерческие сделки в отраслях, не связанных с АПК: коммунальное хозяйство, строительство, транспорт, промышленность, доля сделок в АПК также подросла за этот год. Сейчас на профильную сферу приходится порядка 60% сделок компании. Последние три года соотношение между АПК и другими сферами было 50% на 50%. Прирост детерминирован более благополучной ситуацией в секторе АПК, там предприятия меньше пострадали, меньше останавливались. В общем, по сделкам с участием промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, мы профинансировали за девять месяцев более одного миллиарда рублей, это значительный объем. По оценкам экспертов, малый и средний бизнес останется генератором спроса на рынке лизинга в следующем году. В этих условиях нет смысла концентрировать свое внимание только на аграрном секторе — мы делаем ставку на малый и средний бизнес, на промышленность. В июле принята госпрограмма «Строительно-дорожная и коммунальная техника», это хорошая возможность для нас реализовать услуги в этом сегменте, тем более что опыт и квалификация позволяют. Буквально на днях компания стала победителем Национальной премии в области лизинга в номинации «Лизинговая сделка года в сегменте лизинга дорожно-строительной и коммунальной техники». При этом мы не хотим отказываться от аграрного сектора, потому что компания накопила в этой области высокие компетенции в оценке рисков, оценке товаропроизводителей, нам не нужен огромный пакет документов, мы знаем по каким критериям их оценить, и это наша сильная сторона. Опираясь на опыт работы в АПК, компания будет расширять сферы и регионы присутствия. В этом и прошлом году мы заключали сделки с компаниями в Свердловской области, Курганской, ХМАО, ЯНАО, в планах — выход как минимум в Омскую область. В рейтинге агентства «Эксперт» мы занимаем 4-е место в УРФО, это хорошая стартовая позиция. Наша цель — стать федеральной компанией в розничном и корпоративном сегменте лизинга.