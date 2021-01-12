Сараево, , 20:58 — REGNUM Совет министров Боснии и Герцеговины одобрил 12 января помощь пострадавшим от землетрясения городам Хорватии в размере около 250 тысяч евро, а также выделил 50 тысяч евро на помощь муниципалитету Костайница в Боснии, жители которого также пострадали в результате природных катаклизмов. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

По данным государственного совета министров Боснии и Герцеговины, на чрезвычайной сессии было принято решение о выделении денежных средств из любого бюджетного резерва для оказания международной помощи правительству Республики Хорватия в ликвидации последствий землетрясения, произошедшего в конце декабря 2020 года.

Напомним, Хорватия 29 декабря 2020 года пострадала от разрушительного землетрясения с катастрофическими последствиями — большим числом человеческих жертв и раненых, а также многочисленными повреждениями гражданских объектов, особенно в районе Сисачко-мославачского округа.

Многочисленные организации из Боснии и Герцеговины, включая Красный Крест, исламскую общину, а также частные компании выделили средства для финансовой помощи пострадавшим от этого землетрясения.

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