Вашингтон, , 20:47 — REGNUM Министерство энергетики США повысило прогноз по средней цене на нефть Brent в 2021 году с прежних $48,53 до $52,7 за баррель. Об этом говорится в опубликованном 12 января отчёте управления энергетической информации ведомства (EIA).

В 2022 году, согласно прогнозу министерства, цена на нефть данной марки вырастет до $53,44 за баррель.

Минэнерго также ожидает, что добыча нефти в США в 2021 году сократится на 200 тысяч баррелей в сутки по сравнению с минувшим годом и составит 11,1 млн баррелей. В 2022 году прогнозируется рост добычи до 11,5 млн баррелей в сутки.