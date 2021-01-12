Пекин, , 20:29 — REGNUM Выступая на пресс-конференции в Пекине, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь обвинил правительство Австралии в нарушении принципов рыночной экономики и духа двустороннего соглашения о свободной торговле. Об этом 12 января сообщает Синьхуа, отмечая, что речь идет о вето, которое было наложено государственным казначеем Австралии Джошем Фриденбрегом на заявку китайской государственной строительной компании по приобретению австралийского подрядчика под предлогом защиты национальной безопасности.

Подчеркивая, что взаимная выгода всегда выступала основой равноправия китайско-австралийского сотрудничества, дипломат обратил внимание на пунктуальность китайской стороны при исполнении всех своих обязательств, не допуская необоснованной политизации экономических вопросов. В связи с этим, Чжао Лицзянь выразил надежду, что австралийское правительство вернется к строгому соблюдению принципов честной конкуренции и сосредоточится на создании открытой деловой среды для всех партнеров своей страны, включая КНР.