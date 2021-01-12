Киев, , 20:23 — REGNUM Россия вошла в тройку крупнейших торговых партнеров Украины по итогам 2020 года, сообщила 12 января украинская государственная таможенная служба.

Пармезан Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Согласно источнику, Россия занимает третье место как по экспорту, так и по импорту товаров на Украину, передает корреспондент ИА REGNUM.

Всего за прошлый год Украина импортировала товаров на $54,2 млрд долларов, из этой суммы доля России составила $4,6 млрд, выше только Китай и Германия.

Экспортировали из Украины на $49,2 млрд, в том числе в Россию на $2,7 млрд, выше только Китай и Польша.

Ведомство информирует, что в тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров относятся зерновые (на $9,4 млрд), черные металлы (на $7,7 млрд), жиры и масла животного или растительного происхождения (на $5,8 млрд).

Больше всего импортировали на Украину топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки (на $8 млрд), реакторы, котлы, машины, оборудование и механические устройства (на $6,1 млрд), а также средства наземного транспорта (на $5,5 млрд).

Внешний товарооборот Украины по итогам 2020 года составил $103 млрд, что на $7 млрд меньше показателя 2019 года.