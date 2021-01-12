Ханты-Мансийск, , 19:57 — REGNUM В Югре экоактивисты разбираются с причинами мусорного коллапса, который накрыл регион в морозные новогодние дни. Об этом сообщает межрегиональная организация «Зелёный фронт».

В новогодние праздники жители Ханты-Мансийска, Сургута, Югорска, Мегиона, Пойковского и Горноправдинска не смогли дозвониться до регионального оператора по обращению с отходами «Югра-Экология» с жалобами на невывоз мусора.

«Оправдываются, как обычно, мол, техника в мороз не может работать, ломаются механизмы гидравлики. Однако сами водители говорят, что руководство просто экономит. Есть специальные арктические масла, которые позволяют эксплуатировать технику даже в морозы более 50 градусов. Да, они стоят денег, но репутация намного дороже, и это несопоставимо с негативом от мусорного беспредела», — отмечают экоактивисты.

При этом отмечают, что «Югра-Экология» с «потеплением» до минус 20 по Цельсию сообщила о привлечении дополнительных мусоровозов для расчистки городов от новогоднего мусора.