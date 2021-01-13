Киев, , 05:44 — REGNUM Несмотря на то, что украинская газотранспортная система (ГТС) была чуть ли не насильно «впарена» президентом Украины Владимиром Зеленским российскому «Газпрому», о бесполезности этой сделки для России говорить рано. На что еще может сгодится украинская ГТС, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Андрей Ганжа.

Поставка газа Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперты заявляли о «ненужности» украинской ГТС, которая экономически не будет оправдывать себя еще до того, как будет введен в строй «Северный поток — 2». Но все в этом мире меняется и, зачастую, в совершенно неожиданном направлении. Вот и инициатива Турции по поставке азербайджанского газа в Европу может «продлить творческую жизнь» украинской ГТС для «Газпрома».

Ведь в ходе ценовой конкуренции с азербайджанским газом на юге Европы, «Газпрому» пригодится аргумент, который возможен только при использовании как-бы «устаревшей и ненужной» украинской трубы, дающей выигрыш по сравнению с ценой поставки по турецкому газопроводу более чем в два раза. При этом и Украина не осталась в накладе от сделки, не только получив дополнительные деньги от «Газпрома», но и пользуясь «европейским» газом, который на поверку берется все из той же трубы. Читайте статью Андрея Ганжи «Украинская ГТС: когда преодолевается порог…».