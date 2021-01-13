Москва, , 03:35 — REGNUM Эксперты датского Saxo Bank предупредили об экономических опасностях, угрожающих экономикам стран от успешного применения антикоронавирусной вакцины. Может ли быть такое, что победа над болезнью несет угрозу экономике, разбиралась обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Медсестра достаёт из морозильника вакцину от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

По мнению датских экономистов, меры, которые принимались в условиях эпидемии для поддержания экономик, в условиях победы над вирусом вызовут последствия в виде «перегрева». Вырвавшись на свободу, экономики стран столкнутся с инфляцией и прочими неприятными последствиями, а компании в сфере офлайновой розничной торговли так и вовсе ждет череда разорений.

Возможно, датские экономисты несколько сгустили мрачные краски своих прогнозов, ведь их уже и до ковид-бедствия уже уличали в чем-то подобном. Ясно одно, что без последствий ковидная эпопея для экономики не закончится, а готовится к следующему этапу, который начнется после массового вакцинирования, надо уже сейчас. Какие же явления в пост-ковидной экономике будут представлять наибольшую опасность? Читайте статью Галины Смирновой «Вакцинация — это инфляция: хитросплетения «шокирующих прогнозов» Saxo Bank».