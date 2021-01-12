Бишкек, , 19:53 — REGNUM В конце 2020 года размер государственного долга Киргизии достиг $4 млрд 887,5 млн (около 364,2 млрд рублей) и превысил 71% ВВП страны. Об этом говорится в материалах министерства финансов республики.

Из этой суммы на внешний долг приходится около $4 млрд 218,4 млн (свыше 314,3 млрд рублей), а на внутренний долг — около $669,1 млн (более 49,8 млрд рублей).

Наиболее крупная задолженность по ранее полученным кредитам у Киргизии сложилась перед Экспортно-импортным банком Китая — около $1 млрд 782,4 млн (более 132,8 млрд рублей).

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За минувший год из бюджета Киргизии на обслуживание государственного долга потрачено в общей сложности около 30,7 млрд сомов (более 27,2 млрд рублей).

В том числе на выплаты по внешнедолговым обязательствам — около 16,1 млрд сомов (около 14,3 млрд рублей), а по внутреннему долгу — почти 14,6 млрд сомов (более 12,9 млрд рублей).

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