Бишкек, , 19:44 — REGNUM Водители микроавтобусов, работающих на маршрутах в столице Киргизии, требуют от руководства города увеличить тариф на проезд в полтора раза — с 10 до 15 сомов (с 8,8 до 13,2 рубля). Об этом представители ассоциации перевозчиков заявили на встрече с вице-мэром Бишкека Азизом Алымкуловым и спикером городского парламента Жаныбеком Абировым.

Также они отметили, что если столичная мэрия откажется выполнять это требование, то водители маршруток устроят забастовку и перестанут возить пассажиров.

По словам членов ассоциации, маршруточники постоянно жалуются на недостаточные заработки из-за роста цен на дизтопливо и автозапчасти, а также ссылаются на необходимость выплачивать кредиты, ранее взятые ими на покупку микроавтобусов.

В свою представители городских властей сообщили о том, что если в нынешней крайне сложной экономической ситуации будет проблематично выполнить требование водителей маршруток, поскольку доходы других граждан также упали из-за пандемии коронавируса.

По итогам встречи стороны договорились создать совместную рабочую группу, которая займется решением вопроса о повышении тарифа на проезд в столичных маршрутках.

ИА REGNUM напоминает, что в апреле 2018 года недовольные требованием об обязательном страховании пассажиров водители маршрутных такси устроили в столице Киргизии массовую забастовку.

Поскольку имеющихся в наличии автобусов и троллейбусов в Бишкеке катастрофически не хватает для перевозки горожан, в киргизской столице случился транспортный коллапс.