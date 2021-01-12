Бишкек, , 19:41 — REGNUM Фонд обязательного медстрахования выплатил 507,1 млн сомов организациям здравоохранения Киргизии за оказанную населению экстренную медицинскую помощь в 2020 году.

Из этих денег около 100,1 млн сомов (88,7 млн рублей) получили две столичных спецбригады станции «скорой помощи», а еще 30,6 млн сомов (27,1 млн рублей) перечислено двум бригадам «скорой помощи» второго самого крупного киргизского города — Оша.

В ФОМС отмечают, что наибольшее число бригад «скорой помощи» работают в столице Киргизии — 163 и в городе Оше — 95, а также в Кара-Суйском центре семейной медицины — 25 и в Иссык-Атинском центре семейной медицины — 16.

В остальных больницах республики насчитывается до 15 бригад, в состав каждой из которых входят врач, фельдшер и водитель.