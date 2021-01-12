Москва, , 19:41 — REGNUM Куриные яйца, овощи и подсолнечное масло наиболее существенно подорожали в России в декабре 2020 года. Об этом сообщает 12 января Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Супермаркет Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно данным ведомства, куриный яйца за месяц стали дороже на 13,2%, плодоовощная продукция подорожала в среднем на 8,5%, в том числе огурцы — на 47,5%, помидоры — на 26,1%, картофель — на 9,6%. Цены на подсолнечное масло выросли на 1,7%.

Среди прочих продовольственных товаров на 1,6-4% подорожали охлаждённые и мороженые куры, мороженая рыба, икра лососевых рыб, натуральные рыбные консервы, национальные сыры и брынза, маргарин, майонез.

В то же время за месяц сахар-песок стал дешевле на 4,8%, пшено, мороженые кальмары — на 0,7%, шоколад — на 0,3%, рис, поваренная соль, пиво зарубежных торговых марок — на 0,2%.

Также в декабре наблюдался рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. В частности, спички подорожали на2,3%, пелёнки для новорожденных — на 1%, хозяйственное мыло — на 0,7%, туалетная бумага — на 0,6%, дизельное топливо, туалетное мыло, детские подгузники — на 0,4%, сухие корма для домашних животных — на 0,2%.

Напомним, ранее в Росстате сообщили, что инфляция в декабре в месячном выражении составила 0,8%, а в годовом выражении — 4,9%.

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