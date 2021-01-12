Киев, , 19:36 — REGNUM На складах украинских ТЭС по состоянию на 12 января содержится 621 800 тонн угля, что гораздо меньше необходимой нормы.

Пьер Эдуар Фрер. Холодный день (фрагмент). 1858

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на оперативные данные министерства энергетики и угольной промышленности.

Отмечается, что нынешние запасы на 324 000 тонны меньше необходимой нормы и в 2,5 раза меньше, чем запасы на аналогичный период прошлого года. Ситуация усугубляется тем, что согласно прогнозу погоды, страну в ближайшие дни ждут сильные морозы, с падением температуры до — 20 градусов.

Согласно источнику, по данным минэнерго, на складах ТЭС находится 233 000 тонн угля антрацитовой группы, который не добывается на Украине, и 388 800 тонн угля газовой группы украинской добычи.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в правительстве Украины не раз заявляли, что страна сформировала необходимые запасы угля, чтобы без проблем пройти отопительный сезон 2020−2021 гг.

В свою очередь эксперты считают основной причиной резкого снижения запасов угля недовыработку электроэнергии на АЭС страны вследствие затягивания ремонтных кампаний на энергоблоках.

В течении 2020 года ряд ТЭС Украины использовали в качестве топлива природный газ, однако сейчас газ сильно подорожал.