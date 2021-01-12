Москва, , 19:24 — REGNUM Цены на сахар-песок в России в декабре 2020 года снизились в среднем на 4,08% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении — выросли на 64,54%. Об этом сообщает 12 января Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Сахар Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Согласно данным ведомства, в декабре в 31 субъекте Федерации сахар подешевел на 0,2-4,5%, в 32 субъектах — на 4,6-7,9%, ещё в семи субъектах — на 8-12,9%. В Ненецком и Чукотском автономных округах цены в среднем не изменились. В восьми регионах цены выросли на 0,1-1,3%, ещё в пяти — на 1,4-4,4%.

Отметим, что снижение цен на сахар-песок в России фиксируется впервые с июня, когда он подешевел на 0,8%.

В середине декабря Минсельхоз и Минпромторг заключили соглашения с крупнейшими торговыми сетями и производителями о снижении и удержании цен на ряд продовольственных товаров, включая сахар, до конца I квартала 2021 года.