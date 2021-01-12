Нижневартовск, Югра, , 19:01 — REGNUM Авиакомпания «Уральские авиалинии» отказалась летать из Нижневартовска в Москву. Об этом сообщается в группе «Официальный Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Уральские авиалинии» осенью 2021 года запустили лоукост-проект «Победные цены», предлагая полёт из Нижневартовска в Москву за 1999 рублей. Однако часть рейсов была отменена. Затем данный рейс исчез из расписания аэропорта Нижневартовска.

Причины отказа «Уральских авиалиний» от лоукост-проекта неизвестны. Авиапассажирам возвращают деньги за приобретённые билеты.