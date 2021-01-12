Москва, , 18:29 — REGNUM Банк России нашел хороший баланс по вопросу о том, в чем хранить международные резервы страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 января заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал информацию о том, что доля иностранных валют в международных резервах России сократилась в 2020 году на фоне увеличения доли золота.

Иван Шилов © ИА REGNUM

«Единого макроэкономического мнения по поводу того, в чем хранить резервы — в золоте или валюте, я в мире не встречал, — сказал Остапкович. — Любые валюты подвержены колебаниям, но золото тоже подвержено колебаниям, иногда большим, чем валюта. Плюс золото несколько менее ликвидное средство для хранения резервов — его сложнее продавать. Если вы имеете огромные запасы золота и резко выкинете их на рынок, они потеряют в цене. Поэтому все зависит от стратегии государства и Центрального банка».

По словам Остапковича, он не видит особой проблемы в той динамике, которая происходит с российскими резервами.

«Я считаю, что сегодня со стороны ЦБ найден хороший баланс в хранении золота и валют, и не стоит делать резких изменений, — пояснил экономист. — Резкий переход к золоту будет непродуктивнен. При всех колебаниях, которым подвержен доллар, на ближайшие 10−15 лет он будет основной валютой, в которой происходит мировая торговля, и эту систему будет сложно перестроить в ближайшее время».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что в апреле и мае 2020 года доходы РФ от продажи золота превысили доходы от продажи газа, но даже это не смогло сдержать увеличения доли золота в российских международных резервах.

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