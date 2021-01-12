Москва, , 18:28 — REGNUM Увеличение доли золота в российских международных резервах за 2020 год происходило главным образом за счет роста стоимости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 января заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала информацию о том, что доля иностранных валют в международных резервах России сократилась в 2020 году на фоне увеличения доли золота.

Золото Иван Шилов © ИА REGNUM

Как пояснила Воронкова, диверсификация валютных резервов за счет увеличения доли золотых активов — распространенный и весьма эффективный способ избежать финансовых рисков. И тезис о высокой надежности драгоценных металлов в очередной раз подтвердился весной, когда на фоне роста цен на золото выручка от экспорта золота превысила выручку от экспорта газа.

«Это же подтверждается и тем, что увеличение доли золота в российских международных резервах за последний год происходило главным образом за счет роста стоимости, — добавила Воронкова. — Этот фактор обеспечил почти 2/3 общего прироста международных резервов РФ за этот период, тогда как покупка золота Банком России обеспечила примерно 10% годового вклада в прирост международных активов. Причем доходность золота как актива росла значительно более высокими темпами по сравнению с доходностью мировых валют, многие из которых в период пандемического кризиса даже потеряли в стоимости».

Кроме того, она призвала не сбрасывать со счетов и позитивный для российской экономики факт, что золото Банк России покупает у российских компаний, что также важно в непростых условиях глобальной нестабильности.

«Объемы иностранных валют в международных резервах России в настоящее время многократно перекрывают показатель уровня достаточности, почти в семь раз превышая обязательства по трехмесячному импорту России и в 2,9 раз превышая совокупность платежей по импорту и внешнему долгу РФ (по состоянию на 1 июля 2020 года), — уточнила Воронкова. — Банк России в течение года пополнял свои международные резервы также и за счет покупки валюты на внутреннем рынке. Скорее всего, подобная практика мегарегулятора будет продолжена, чтобы избежать девальвационных шоков российской национальной валюты».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным ЦБ РФ, к 30 июня доля евро в международных резервах снизилась до 29,5% с 30,6% на аналогичный период предыдущего года.