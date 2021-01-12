Москва, , 18:14 — REGNUM Поиск биткоинов становится всё более сложным и дорогим, чем и обусловлен высокий интерес инвесторов к этой криптовалюте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 января заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева. Так она прокомментировала слова главного инвестстратега банка Bank of America Майкла Хартнетта, который заявил, что рост стоимости биткоина — это результат спекулятивной мании.

«Так как биткоин зависит только от интереса инвесторов и не зависит ни от геополитических, ни от экономических факторов, то спекуляции со стороны рынка вполне могут иметь место, — сказала Кошелева. — Цена криптовалюты увеличивается, так как, в отличие от других, традиционных валют, количество биткоинов ограничено (нельзя «выпустить» новые), их поиск становится всё более сложным и долгим. Кроме того, сейчас мы видим высокий уровень интереса со стороны инвесторов. Некоторые даже называют биткоин заменой традиционного защитного инструмента — золота».

При этом Кошелева подчеркнула, что спекуляции возможны в случае и с другими криптовалютами, так как принцип их действия одинаковый.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Ирина Комарова заявила, что приобретать криптовалюты необходимо не в периоды бумов, когда курс тестирует новые максимумы, а когда в условиях фиксации прибыли многие игроки сокращают свои криптоактивы, и курс демонстрирует негативную динамику.

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